El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va rebutjar ahir una vegada més dictaminar presó provisional o retirar el passaport al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, en considerar que no hi ha «risc de fugida» ni «elements si més no indiciaris» per a creure-li «responsable de cap delicte».

Més d’un mes després d’entrar a Espanya per ser hospitalitzat per la covid-19, el president de l’autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va declarar ahir per videoconferència des de l’hospital San Pedro de Logronyo en el marc de dues querelles per presumptes delictes de lesa humanitat, genocidi, tortures i altres. Delictes que el líder del Polisario va negar haver comès, alhora que va vincular les acusacions en contra seu a motius «absolutament polítics» per «tractar de minar la credibilitat del poble sahrauí i la seva lluita en el camí de l’autodeterminació que li correspon com a territori», com va manifestar el seu advocat, Manuel Ollé.

La seva declaració, envoltada de gran expectació mediàtica, es va fer enmig d’una profunda crisi diplomàtica amb el Marroc i després d’un encreuament d’acusacions dels dos països per trencar la confiança i el respecte mutu. També va coincidir amb la publicació per part d’El Confidencial que un avió del Govern algerià havia sortit ahir cap a Logronyo per recollir Ghali, però va girar cua quan sobrevolava Eivissa.

L’Executiu espanyol va dir no tenir-ne constància, si bé va assumir que el líder del Front Polisario tornarà al lloc d’on va venir quan es recuperi de la covid.

Després de la seva compareixença, les acusacions, exercides per un activista, l’Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (Asadeh) i presumptes víctimes, van demanar una sèrie de mesures cautelars com la presó provisional, retirada del passaport, prohibició de sortida del país o la col·locació d’una polsera telemàtica. La Fiscalia, en canvi, va sol·licitar que Ghali estigui localitzable i va ser aquest el criteri que va seguir el jutge, que va acordar que aportació un domicili i un telèfon per estar a la disposició de la Justícia.