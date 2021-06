El Procicat ha aprovat aquest dimecres allargar fins a la 1 de la matinada l'horari de la restauració, la cultura i les botigues de conveniència a partir de divendres. Fins ara podien obrir fins a la mitjanit. A més, també s'ampliarà del 50 al 70% l'aforament al comerç i als gimnasos, i es permetrà un 20% d'ocupació en activitats culturals i esportives a l'aire lliure que se celebrin en recintes amb capacitat per a més de 15.000 persones. Fins ara hi havia un màxim de 3.000 persones a l'aire lliure, que seguirà així per als locals més petits. A més, podrà obrir la restauració a dintre d'equipaments esportius i culturals, com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs i fires d'atraccions.

Les mesures aprovades pel Govern, i que compten amb el vistiplau del Procicat, suposen suavitzar restriccions d'horaris i aforaments per diversos sectors.

Ampliació d'horaris

Pel que fa als horaris, tant els serveis de restauració, com les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres guanyen una hora. Fins ara podien obrir fins a les 24 hores, però a partir de divendres podran fer-ho fins a la una de la matinada.

D'altra banda, es permet el consum d'aliments i begudes en reunions en espais públics habilitats, com àrees de lleure o de pícnic, sempre que siguin de màxim deu persones. Aquest consum fins ara estava limitat i només es permetia si els àpats tenien relació amb sortides escolars o activitats educatives.

Amb relació a la restauració, es permet l'activitat dels establiments ubicats en locals com teatres, cinemes, auditoris, circs, sales de concert o cafès teatre. També en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics en les instal·lacions i equipaments esportius es podran fer aquestes activitats de restauració.

Nous aforaments

Les mesures aprovades impliquen nous aforaments en diversos sectors. Concretament, passen d'un aforament del 50 a un 70% els mercats no sedentaris i fires mercats; els parcs, fires d'atraccions i activitats lúdiques en espais tancats; i els establiments i locals comercials de venda al detall. També en les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials.

A més, es permet l'accés i ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Fins ara, aquest accés i ús estava restringit.

En el cas d' activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) i competicions esportives, que es desenvolupin en tot moment a l'aire lliure, en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d'assistents del 20% de l'aforament si es compleixen algunes condicions.

En aquests casos, s'han d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida, banys i zones de restauració independents (no permeables entre si), amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats. També cal preveure circuits per evitar aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. Fins ara, l'aforament màxim d'aquestes activitats era de 3.000 persones. Es manté igual per a activitats amb un aforament menor a 15.000 persones.

En el cas de parcs, fires d'atraccions i activitats lúdiques en espais tancats, l'aforament passa del 30 al 50%.

Per als equipaments cívics, s'incrementa del 50 al 70% si disposen de condicions de ventilació reforçades.

Un altre sector que experimenta canvis és el del joc, que incrementa l'aforament també del 50 al 70% amb algunes condicions. Les activitats de joc han de tenir un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d'aglomeracions). El màxim fins ara era de 100 persones i fins a 250 amb condicions de ventilació reforçades i mesures de control d'aglomeracions.

Per últim, s'elimina la restricció en l'ocupació de vehicles de transport públic fins a 9 places. Fins ara, l'ocupació de taxis i VTC de fins a nou places restava limitada a un màxim de sis persones, inclòs el conductor, i no es permetia l’ocupació del seient del costat del conductor.