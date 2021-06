La periodista Patrícia Plaja serà la portaveu del govern que presideix Pere Aragonès, segons va avançar Rac1 i van confirmar a Europa Press fonts de l’Executiu català. Així, Plaja serà l’encarregada de comunicar l’acció del Govern en les rodes de premsa posteriors al Consell Executiu, per la qual cosa, com estava previst, la portaveu no estarà associada al càrrec de consellera, a diferència de les últimes tres legislatures.

Plaja actualment exercia com a cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra i va rebre diversos premis per l’estratègia comunicativa de la policia catalana durant l’atemptat de Barcelona i Cambrils l’agost del 2017. L’abril del 2018, durant l’aplicació del 155, la prefectura dels Mossos la va apartar de les seves funcions per un tuit sobre la sentència de La Manada, però va tornar al càrrec mesos més tard quan es va constituir el govern de Quim Torra.

El Govern va nomenar Plaja ahir i en la roda de premsa posterior Aragonès va explicar que amb ella vol «professionalitzar al màxim» la comunicació de l’Executiu per traslladar als mitjans i a la ciutadania les seves accions d’una manera clara i detallada.

Pel president cal impulsar un nou model de comunicació del Govern, que eviti les especulacions i informi de manera precisa, i per això ha apostat per situar com a portaveu una professional de la comunicació. Considera que d’aquesta manera es reduirà la «càrrega política» a la portaveu i dedicarà tot el seu coneixement a professionalitzar tots els àmbits de la comunicació pública del Govern. Va assegurar que Plaja actuarà amb «independència professional i política» i va explicar que en les compareixences de l’Executiu també hi participaran els consellers i responsables públics.