El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha defensat que Catalunya "no es pot permetre el luxe" de no tenir un aeroport del Prat preparat per a l'economia del segle XXI. D'aquesta manera, s'ha referit en la seva primera sessió de control al Parlament com a vicepresident, a l'ampliació de l'aeroport. Així mateix, ha recordat que el Govern ha acordat impulsar una taula institucional per abordar amb els sectors afectats "l'aeroport que necessita Barcelona i Catalunya". D'altra banda, el vicepresident ha fixat com a objectius prioritaris "avançar cap al projecte de la república catalana i fer d'aquest país un país de progrés".