El departament de Salut preveu començar a vacunar de la covid-19 els catalans amb edats compreses entre els 40 i els 49 anys a partir del 15 de juny si es manté el ritme de la vacunació a Catalunya. Ho va explicar la gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord del CatSalut, Anna Aran, des de Sabadell, on ahir va començar una campanya de vacunació massiva. Fonts oficials van confirmar que les cites per vacunar-se podran fer-se a partir del 7 de juny, a través de la web vacunacovid.catsalut. Aran va precisar que al llarg d’aquesta setmana cada dia s’administraran 2.592 de la primera dosi de Pfizer i que a l’àrea sanitària -que concentra el Barcelonès Nord, el Vallès Occidental i Oriental i el Maresme- hi ha un milió de persones immunitzades, unes 340.000 d’elles amb la pauta completa.

Respecte a les vacunacions d’aquesta franja d’edat, el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van avalar-ne l’ús de la vacuna contra la covid-19 de Janssen, un cop s’hagi completat la vacunació dels majors de 50 anys. Aquest col·lectiu també podrà rebre els vaccins d’ARN missatger de Pfizer/BioNTech i Moderna. En la reunió d’ahir, l’organisme també va acordar fer noves aportacions a l’actualització del document d’Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid-19, tot i que no es van concretar. La comissió continua treballant en un document de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut front a la covid-19 per a les activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil per a aquest any.

El virus es resisteix a baixar del risc alt de rebrot, amb 644 nous contagis dilluns i la notificació d’11 morts més, mentre que el descens d’hospitalitzats es ralenteix. Segons les dades actualitzades d’ahir, hi havia 741 pacients amb Covid ingressats, 16 menys que dilluns, dels quals 253 eren a l’UCI.