El Ministeri de Sanitat ja ha dissenyat com vol que sigui aquest estiu, encara marcat per la covid però amb les xifres de contagis a la baixa i la vacunació a l’alça. Si la incidència no és superior a 150, els locals d’oci podran obrir fins a les dues de la matinada. Estarà permès que les terrasses s’ocupin al 100%, però sempre que es mantingui una distància d’un metre i mig entre taules. Només podran ajuntar-se deu persones com a màxim a l’exterior i sis a l’interior, amb restaurants i bars no podent superar el 50% del seu aforament de portes endins. I hi haurà esdeveniments multitudinaris, però amb límits a la quantitat de públic permès en funció de la incidència de cada comunitat.

El govern central, que vol que les normes siguin aquesta vegada comunes a tot Espanya, planteja aquestes mesures en l’esborrany d’‘Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19’, avançat per ‘La Voz de Galicia’, al contingut del qual ha tingut accés El Periódico. El Consell Interterritorial, que reuneix l’Executiu i les autonomies, abordarà la proposta en la seva cita de dimecres, però el consens sembla, ara mateix, difícil. Algunes comunitats consideren que la iniciativa plantejada per Sanitat queda curta i hauria de ser més restrictiva, mentre que d’altres creuen convenient obrir més la mà. Fins ara, aquest tipus de mesures havien sigut simples recomanacions, i les autonomies podien o no complir amb aquestes, però aquesta vegada el plantejament passa perquè siguin obligatòries.

Grans esdeveniments

El cas més clar és el dels esdeveniments multitudinaris. Aquí, a diferència de les altres propostes, el text de Sanitat sí que contempla que la regulació sigui diferent entre els territoris, segons la seva situació epidemiològica. Així, defensa que aquest tipus d’actes no puguin congregar més de 10.000 persones en les autonomies on la incidència acumulada sigui de menys de 25 casos per cada 100.000 habitants, una situació considerada de nova normalitat, en la qual, de moment, no es troba cap territori. En risc baix (entre 25 i 50 casos), el límit se situa en 5.000 persones. I en risc mitjà (entre 50 i 150), en 2.500. Diverses comunitats tenen plans menys restrictius. Galícia, amb una incidència de 69,58 en aquests moments, contempla celebrar grans actes al juliol amb un màxim de 10.000 persones. Madrid, la incidència del qual se situa en 173,47, pretén acollir el pròxim divendres un partit de futbol amistós entre Espanya i Portugal, amb 22.590 espectadors.

Les autonomies i el ministeri van estudiar aquest dimarts el document en la Comissió de Salut Pública, un organisme de tipus tècnic. No hi va haver acord i es va decidir continuar fent «noves aportacions» a l’esborrany, van explicar fonts de Sanitat. Dimecres, durant el Consell Interterritorial, cita que també servirà per abordar de forma temptativa el final de les mascaretes a l’exterior, les administracions analitzaran aquestes propostes amb més deteniment.