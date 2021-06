El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar ahir reobrir de forma urgent els locals d’oci nocturn, com demanava la patronal del sector en un recurs, i manté tancats bars musicals, discoteques, sales de ball i de festes amb espectacle i karaokes, almenys fins que no es resolgui en ferm la qüestió el 7 de juny. El sector fa més d’un any que està tancat, des que una ordre ministerial va decretar-ne la clausura l’estiu del 2020.

La patronal Fecasarm va interposar el recurs al considerar que el tancament no es podia mantenir en la situació epidemiològica actual, però l’alt tribunal no ha acceptat la urgència de les mesures cautelars, una cosa que sí que va fer quan va acceptar que bars i restaurants poguessin obrir fins a les 12 de la nit amb un aforament del 50%. L’exconsellera de Salut, Alba Vergés, ja va dir el dia 26 de maig que era molt probable que l’oci nocturn reobrís «a les portes de l’estiu», i va aventurar que era «molt probable» que no ho fes fins a la revetlla de Sant Joan, la nit del dia 23 de juny.

En una altra interlocutòria, el TJSC rebutja les mesures cautelars sol·licitades també per la patronal Fecasarm contra la pròrroga de les restriccions encara vigents per limitar fins al 7 de juny els horaris de bars, restaurants, cafès teatre fins a la mitjanit, així com la prohibició del servei de bar a les sales de concert de Catalunya. És a dir, impedeix ampliar l’horari d’obertura a aquests locals més enllà de les 12 de la nit.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya remarca que no pot minimitzar «la importància de la pandèmia» del coronavirus, que ha provocat «milers de morts, d’hospitalitzats amb patologies greus i d’afectats, obligant a l’adopció de mesures preventives i restrictives en evitació de la seva indesitjada expansió, que generaria un extraordinari risc per als drets dels ciutadans, començant pel més preuat, que és el dret a la vida». Per aquest motiu, la sala al·lega que no pot romandre «aliena» a la «magnitud» dels danys causats pel coronavirus i conclou que no aprecia «urgència» per resoldre sobre les mesures sol·licitades per FECASARM sense sentir abans els arguments de la Generalitat, a qui també dóna fins al proper 7 de juny per exposar-los.

En una tercera interlocutòria, l’alt tribunal català també rebutja, amb el mateix argument, la petició de diverses empreses vinculades a gimnasos per suspendre cautelarment la limitació del seu aforament al 50%, perquè com a mínim arribi al 70%. D’altra banda, l’alt Tribunal també va desestimar ahir les mesures cautelars urgents sol·licitades sobre les condicions d’obertura per part del sector del joc i de màquines recreatives. En aquest cas el TSJC també considera que no existeix una «urgència peremptòria» per pronunciar-se sobre les mesures cautelars sol·licitades sense abans haver pogut analitzar els arguments de la Generalitat.