La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que Espanya continuarà treballant per a recuperar la relació amb el Marroc al mateix temps que va deixar clar que la posició de l’Executiu respecte a la sobirania de Sàhara Occidental no ha «canviat en res». En la seva intervenció al Fòrum de la Cadena SER Cantàbria, Calvo va deixar clar que tots dos països tenen una «trajectòria de veïnatge i relacions prioritàries» que ha d’estar sostinguda «amb profunditat i lleialtat». Això sí, la relació ha de construir-se «sobre la confiança i el respecte». «El que no pot tolerar el Govern d’Espanya és que es violentin les nostres fronteres i les nostres ciutats de Ceuta i Melilla», va insistir la vicepresidenta. «Ara veiem que l’assumpte de fons és el Sàhara. Però és que no hem canviat. Continuem pensant el mateix en relació al Sàhara, continuem sent un bon veí per les nostres relacions i el volem continuar sent de la millor manera», va dir Calvo.