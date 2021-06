La dona que dilluns va tallar el penis del seu cap al bar de Sant Andreu de la Barca on treballava ingressarà a la presó de manera provisional i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La dona va declarar que va actuar en defensa pròpia per repel·lir una agressió sexual del ferit, i que no era la primera vegada que intentava abusar d'ella. Després d'examinar la investigació del cas que han fet els Mossos, però, la magistrada no ha avalat aquesta versió. Segons ha pogut saber l'ACN, hi havia discrepàncies de consideració entre la seva versió i els indicis i les proves recollides. Tampoc quadren els testimonis, alguns dels quals han detallat que la dona i l'home es presentaven com a matrimoni.

Cal recordar que la nit de dilluns a dimarts la dona es va presentat a la Policia Local de Sant Andreu de la Barca per explicar que l'home volia agredir-la sexualment i que ella li havia tallat el penis. Els Mossos la van detenir per un delicte de lesions. L'home va ingressar a l'hospital i la policia preveia detenir-lo perquè respongués davant les autoritats per un delicte d'agressió sexual.

La titular del jutjat d'instrucció 3 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha pres la decisió després de prendre declaració a la detinguda. La jutgessa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte de lesions greus amb instrument perillós.

En paral·lel es continua investigant el ferit per determinar la veracitat de les acusacions que li va fer l'ara empresonada. De moment, el jutjat de guàrdia només ha resolt sobre la situació personal de la detinguda. La investigació va a càrrec del jutjat d'instrucció 2 de Martorell.