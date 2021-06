La jutge que investiga els preparatius de l’1-O ha citat a declarar de nou els 29 càrrecs del Govern i empresaris processats, entre ells la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que és aforada davant el TSJC des que va prendre possessió el 26 de maig. En una providència, la titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, fixa els dies 8, 15 i 21 de juny per prendre declaració indagatòria als processats per la logística de l’1-O, que ja han comparegut almenys dues vegades davant la justícia durant la instrucció del cas. Aquesta nova ronda de declaracions indagatòries va ser ordenada per l’Audiència de Barcelona, que el mes d’abril va confirmar el processament dels 29 investigats i va ordenar tornar a citar-los per preguntar-los per uns fets relacionats amb tres resolucions del Tribunal Constitucional que no estaven incloses en la causa quan se’ls va comunicar el processament. Entre els citats per la jutge instructora hi ha la consellera d’ERC Natàlia Garriga,, que està processada per un delicte de malversació per participar en l’organització del referèndum de l’1-O des del càrrec de directora de serveis de la Secretaria General de Vicepresidència que ocupava l’octubre del 2017.