El jutge titular del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona ha demanat als Mossos d'Esquadra que investiguin si la Generalitat va prevaricar per no vacunar els agents del Cos Nacional de Policia (CNP) amb el mateix percentatge que els agents dels Mossos d'Esquadra fins que ho va ordenar la justícia el 27 d'abril passat. En la interlocutòria el jutge acorda incoar diligències prèvies després de la denúncia contra la Generalitat interposada pel sindicat de la Policia Nacional JUPOL i l'associació de la Guàrdia Civil JUCIL per un presumpte delicte de prevaricació i contra el dret dels treballadors. També remet la denúncia a la Fiscalia perquè sol·liciti les diligències que consideri oportunes.

El jutge argumenta que les diligències que s'han fet fins ara per part dels sindicats policials amb l'objectiu de formular l'acusació "no són suficients" i per això demana incoar les diligències prèvies.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar 10 dies al Departament de Salut perquè la taxa de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils que presten servei a Catalunya assolís la que tenien els mossos. El TSJC va acceptar d'aquesta manera la mesura cautelar sol·licitada per JUPOL i JUICIL, que denunciaven que no s'estava vacunant els agents dels dos cossos. En la resolució, el TSJC instava Salut que "sense cap excusa garanteixi immediatament i sense dilacions la vacunació contra la covid" als cossos de seguretat estatal.