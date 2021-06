Catalunya ha sortit de la zona vermella de contagis per covid-19 al mapa de la Unió Europea i ara està en la zona taronja, segons les darreres dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) publicades aquest dijous. El territori català es va tenyir de vermell a finals de juliol del 2020 i des de llavors no ha baixat dels 150 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies. Si bé alguns estats membres relaxen les restriccions per a les zones taronges, la UE només exigeix explícitament aixecar mesures com PCR o quarantenes als territoris en verd.

A l'estat espanyol, València i les Illes Balears també estan en taronja perquè presenten una incidència inferior als 150 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. En canvi, l'Aragó, Andalusia o Madrid continuen en vermell. Gran part d'Europa està en zona taronja. És el cas de pràcticament tot Alemanya, Itàlia, Portugal i els països de l'est. Per contra, bona part de França està en vermell, igual que els Països Baixos, Bèlgica, Grècia i els països bàltics. Amb gairebé tot el territori en verd, Finlàndia és l'estat amb la millor situació epidemiològica a la UE.