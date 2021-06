Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Porqueres per matar la seva parella. L'home es va presentar cap a les 22.00 hores d'aquest dimecres a la comissaria de Banyoles i va manifestar que havia matat la dona a ganivetades. Els mossos es van adreçar al domicili amb efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i van certificar la mort de la dona. El cos presentava signes de violència. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.

L'arrestat és de nacionalitat espanyola, té 44 anys i té antecedents però, segons fonts properes a la investigació, les detencions anteriors no són per violència de gènere.

El succés s'hauria produït durant la tarda, l'home l'hauria apunyalada però no es va entregar fins hores més tard i per tant, l'hauria deixat dessagnar fins a la mort, explica Diari de Girona. Els Mossos van anar fins al domicili de la parella, situat al carrer Canigó del nucli de Mata, on juntament amb el SEM es va certificar la mort de la dona, natural de Letònia i de 48 anys.

Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. És el primer crim masclista del 2021 a les comarques gironines i el cinquè a Catalunya.