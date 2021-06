L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat aquest dijous al Parlament Europeu que no presenti al·legacions contra la decisió d'ahir del Tribunal General de la Unió Europea d'atorgar-los provisionalment la immunitat parlamentària, tant a ell com als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

"Protegint els nostres drets polítics el Parlament Europeu surt reforçat. Per això pensem que el lícit és que el Parlament no s'oposi a aquesta decisió", ha dit Puigdemont en una roda de premsa a Brussel·les al costat de Comín i Ponsatí.

Puigdemont ha afirmat que ara amb aquesta decisió tenen immunitat a tota la UE excepte a Espanya, fet que considera una anomalia que les institucions europees han d'atendre: "El poder judicial espanyol és un problema que Europa ja no pot ignorar".

Els indults «no són la solució política»

Pel que fa als indults que està preparant el Govern d'Espanya contra els presos del procés, Puigdemont ha afirmat que "no formen part de la solució política" i ha demanat una llei d'amnistia.

"Aquesta és una solució particular però no forma part de la solució política", ha afirmat Puigdemont en una roda de premsa al Parlament Europeu després que el Tribunal General de la Unió Europea li retornés ahir de forma provisional la seva immunitat parlamentària.

Puigdemont defensa que la taula de diàleg és "entre dos governs": "Ni hi soc, ni el tutelo"

L'expresident ha defensat que la taula de diàleg és "entre dos governs" arran d'una pregunta sobre la possibilitat que el líder d'ERC Oriol Junqueras hi participi. "Ni soc en el Govern, ni el tutelo", ha remarcat el líder de JxCat, afegint: "Que triïn amb qui volen parlar, no en farem causa". D'altra banda, Puigdemont ha avisat que els indults no són la "recepta per a una solució política". "No acabaran amb la repressió" ha dit aquest dijous en una roda de premsa per valorar les cautelaríssimes del Tribunal General de la Unió Europea, que els hi retorna la protecció parlamentària de forma provisional.

Malgrat ser una decisió provisional, Puigdemont ha assegurat que és "de gran importància" perquè marca "un precedent". "Per primera vegada la justícia retorna a un eurodiputat la immunitat que l'Eurocambra ha decidit retirar", ha afirmat. Tot i això, ha admès que el TGUE podria decidir que les cautelars no són necessàries.