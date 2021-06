El Departament de Salut ha obert la vacunació per a persones d’entre 45 i 49 anys, és a dir, nascudes entre 1972 i 1976, que ja poden demanar cita per rebre una punxada i immunitzar-se contra la covid-19.

Segons informa la web de vacunació de la Generalitat, els nascuts entre els anys 1972 i 1976 rebran al llarg dels propers dies i setmanes un missatge de text que els redirigirà a una aplicació per reservar hora i dia per a la immunització. Però no és necessari esperar a l’SMS, ja que també és possible accedir a la pàgina vacunacovidsalut.cat i agafar una cita que estigui disponible.

Un cop oberta la convocatòria, el sistema gestiona les cites disponibles en funció de l’oferta i la demanda a tot el territori, per la qual cosa hi ha persones d’aquesta franja que podran reservar hora i dia de forma més immediata, per a demà, i unes altres per als propers dies.

En un comunicat, el Departament de Salut va precisar que, malgrat obrir aquesta nova convocatòria, continuarà donant prioritat a la franja d’edat de 50 a 59 anys (el 60,1% amb una dosi i el 7,6% amb dues) i la inoculació de segones dosis a treballadors essencials menors de 60 anys (28,1% ja té la pauta completa).

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va evitar dimarts concretar una data exacta per a l’inici de la vacunació per sota dels 50 anys, però va dir que seria «ràpid».