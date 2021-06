La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha negat aquest dijous que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) hagi rebut fons covid per finançar-se: "Tendenciosament s'ha volgut dir que ha rebut fons covid. Això és totalment fals".

En el torn d'interpel·lacions durant el ple del Parlament, la consellera ha explicat que el Govern hi va destinar fons de contingència, de lliure disposició per protegir els professionals de la CCMA, "com a tantes altres empreses i entitats que el Govern ha pogut ajudar", ha afegit.

També ha negat que el Govern tingui control sobre aquesta entitat, que "té òrgans de govern independents", i ha afegit que una mostra d'això és que la Comissió Parlamentària de la CCMA s'ha reunit dues vegades abans que el Govern estigués constituït.