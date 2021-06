El conductor d'una motocicleta ha mort aquest divendres a la matinada en un accident de trànsit a la C-32, a l'altura de Viladecans (Baix Llobregat). Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la motocicleta ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 51 de la C-32 en sentit Sant Boi.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts de 2 de la matinada i s'han activat dues patrulles policials, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 46 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres de Catalunya.