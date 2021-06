El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres a la tarda que proposarà que el Govern atorgui aquest any la Medalla d'Or de la Generalitat a títol pòstum a Arcadi Oliveras. El cap de l'executiu català ha fet aquest anunci durant el transcurs de l'homenatge a l'economista i activista que s'ha celebrat avui a Sant Cugat del Vallès. Aragonès ha destacat els valors i l'optimisme d'Oliveras, així com les "llavors que va sembrar d'esperança, compromís i inconformisme". El president també ha convidat a "tenir present el mestratge de vida" d'Oliveras "en les decisions i compromisos que hem de fer tots al llarg de la nostra vida, tant de forma individual com col·lectiva".