La variant britànica del SARS-CoV-2, que va començar a ser predominant a Catalunya al febrer i continua sent-ho (és present en el 70% dels casos), ja experimenta una «reculada» a costa de la brasilera i l’índia, que semblen més contagioses i, almenys la brasilera, més agressiva (l’índia està sota recerca). Així i tot, aquestes dues variants tenen, de moment, una «proporció molt baixa», estan presents en «un 3% o 4%» dels contagis, i la seva entrada és «gradual», segons va explicar ahir en roda de premsa el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola. Al seu costat, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va explicar que «un element que podria entorpir» la bona situació epidemiològica seria «l’entrada de noves variants» i per això va defensar demanar PCR negatives a turistes, especialment britànics, «per prudència epidemiològica».

«Ara mateix tenim cinc variants que són motiu de preocupació: la britànica, la britànica amb la mutació E484K, la sud-africana (present en el 2% dels casos), la brasilera i l’índia», va dir Pumarola, qui va afegir que les variants que «millor sobreviuen» són les que tenen «capacitat de transmissió» i d’«escapar de la vacuna». «És una entrada gradual, de moment lenta, de la variant índia, que té més capacitat de transmissió i provoca la pèrdua de la representació variant britànica», va detalla l’expert. De moment, aquesta variant no està afectant la corba epidemiològica, però Pumarola va recordar que és un procés molt dinàmic que obliga a fer vigilància constant per veure el comportament d’aquestes variants.

Segons la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, encara es desconeix si la gent emmalalteix de manera més greu amb la variant índia perquè el nombre de casos és «encara molt petit». Catalunya ha diagnosticat fins ara 29 casos amb aquesta variant. Com que la variant índia té més capacitat de transmissió, té més opcions d’acabar «predominant».

Després que el Govern d’Espanya hagi autoritzat que els turistes del Regne Unit puguin entrar a Espanya sense cap control sanitari, Argimon va considerar que seria «molt raonable» que es requerís una PCR negativa, ja que en aquest país la variant índia hi té incidència. «És per un tema de prudència epidemiològica», va destacar el conseller, que en tot cas va recordar que Catalunya no té competències per poder establir aquest requisit als aeroports.

Vacunes

Catalunya ja ha administrat un total de 4.427.222 vacunes i, a final del mes de juny, segons càlculs de Cabezas, n’haurà posat dos milions més. És a dir, aproximadament un 10% més de la població tindrà almenys una dosi. Aquesta setmana, Salut ha rebut 445.770 vacunes de Pfizer, 50.500 de Moderna, 54.600 de Janssen i 219.600 d’AstraZeneca.