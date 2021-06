L’Audiència de Barcelona ha condemnat Josep Morell Vázquez, cunyat de l’expresident Quim Torra, a quatre anys i sis mesos de presó per un delicte de frau a Hisenda i un altre d’insolvència punible, segons la sentència. El tribunal de la Secció 10a ha imposat la mateixa pena a un germà d’aquest empresari i a una tercera persona. Josep Morell és el marit de Montse Torra, la germana de l’excap del Govern. La defensa ha presentat recurs. La sentència declara provat que el 2009 els dos germans condemnats van tancar per «la mala situació econòmica i financera» l’empresa Piensos Suprem, de la qual eren administradors, i van decidir vendre les set parcel·les on s’ubicava la fàbrica a Santa Coloma de Farners, que eren propietat d’una altra societat de la família. El jutge afirma que els dos germans, «sabedors» que l’operació generaria plusvàlues, van ocultar a Hisenda l’obtenció de beneficis.