Els indicadors epidèmics segueixen amb una lleugera tendència a l’alça a Catalunya, on s’han diagnosticat 1.400 nous contagis, una xifra que ha pujat en els últims dies. A favor, a més del bon ritme de la vacunació, els efectes que està produint, ja que continua descendint el número d’hospitalitzats per covid.

Segons les dades actualitzades aquest divendres per Salut, avui hi ha un total de 655 pacients amb coronavirus ingressats als hospitals catalans, quatre menys que ahir, 226 dels quals estan a les UCI, cinc menys que la vigília i un número similar al que hi havia a mitjans d’octubre.

El risc de rebrot de la pandèmia (EPG), que mesura el seu creixement potencial, baixa avui un punt a 112, i continua resistint-se a caure dels 100, el llindar que indica el risc alt i passa a risc moderat.

L’índex que mesura la velocitat de propagació (Rt) també ha repuntat una altra centèsima des d’ahir i avui és d’1,05, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 105 persones, cosa que indica que hi ha propagació comunitària del virus.

La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) baixa a 107,03, mentre que la positivitat de les PCR i tests d’antígens ha baixat també i s’ha situat en el 3,77 %, per sota del 5% que l’OMS considera el llindar per poder controlar l’epidèmia.

Dades a la Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 49.328 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 40 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 53.732 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.377 persones en aquesta regió, cap defunció notificada en les darreres hores.

El risc de rebrot baixa a 98 (-9), pels 200 de la setmana anterior. La taxa de reproducció baixa dues centèsimes i arriba al 0,70, per sota de l'Rt de la de la setmana del 18 al 24 de maig (1,17). La taxa de confirmats per PCR/TA és de 52 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 138 i el 3,55% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 54 pacients ingressats, dos menys que en el darrer balanç.