La veritat segueix allà fora i continuarà envoltada d’incògnites. Perquè el Pentàgon i la Intel·ligència dels Estats Units no han trobat proves que fenòmens voladors no identificats observats per pilots de l’Exèrcit els últims anys es corresponguin amb naus extraterrestres, però tampoc poden descartar-ho absolutament ni explicar els estranys moviments.

Així ho va avançar aquest dijous ‘The New York Times’, que va parlar amb alts càrrecs de l’Administració que ja han rebut informació sobre les conclusions d’un informe que es presentarà al Congrés abans que acabi el mes. Aquest document, que es farà públic, però contindrà també un annex que es mantindrà classificat, s’espera amb enorme expectació, i ha obert una nova era d’inusitada i renovada serietat per abordar una qüestió que durant dècades ha fascinat multituds a tot el món, però també s’ha tractat amb sorna i menyspreu.

Tesis descartades

L’informe, segons avança el rotatiu, determina que la immensa majoria de més de 120 incidents en les dues últimes dècades no es van originar per cap tecnologia de les forces armades dels EUA o del govern, cosa que descartaria la possibilitat que els pilots que van informar sobre les trobades s’haguessin trobat programes secrets. La versió que es desclassificarà inclou poques conclusions fermes més.

El document, per exemple, admet que és difícil explicar molts dels fenòmens observats, incloent-hi moviments com l’acceleració o la capacitat de canviar de direcció dels objectes voladors. Reconeix, així mateix, que potencials explicacions com que es tractés de fenòmens meteorològics no són consistents en tots els casos analitzats.

Les fonts del ‘Times’ admeten que l’ambigüitat que batega al document significa que no es pot descartar taxativament l’origen extraterrestre. Reconeixen, a més, que mantenir una part classificada continuarà alimentant teories i especulacions.

Possible tecnologia de la Xina o Rússia

Càrrecs de la Intel·ligència dels EUA creuen que almenys alguns dels fenòmens voladors podrien estar vinculats a tecnologia experimental de Rússia o de la Xina, i segons les fonts del diari novaiorquès hi ha preocupació entre càrrecs militars i d’intel·ligència per la possibilitat que aquests països estiguin experimentant amb tecnologia hipersònica i vagin molt més avançats que els EUA en aquest camp.