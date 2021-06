Els governs autonòmics de Madrid, País Basc, Galícia, Castella i Lleó i Andalusia es van alçar ahir contra l’Executiu central, concretament contra el Ministeri de Sanitat, pel document aprovat al Consell Interterritorial de nova normalitat, i van anunciar que no l’acataran i mantindran les restriccions actuals.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, va aprovar, amb el rebuig de sis autonomies, el document d’obligat compliment en què, entre d’altres, es permet obrir els locals d’oci nocturn fins a les 03.00 hores als territoris que no tinguin risc o estiguin en nivell 1 del semàfor de Sanitat. A la votació del document, Catalunya, Madrid, País Basc, Galícia, Andalusia i Múrcia van votar en contra de la proposta del Ministeri de Carolina Darias, i Castella i Lleó i Melilla es van abstenir. Aquestes comunitats es van oposar frontalment al plantejament de Sanitat.

La primera autonomia a sortir públicament a denunciar el document va ser la Comunitat de Madrid, que va assegurar que no donaria compliment al plantejament de Sanitat. La presidenta en funcions de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, va reiterar que no acatarà les mesures acordades a l’Interterritorial perquè consideren que són «una imposició política» i «no sanitària».Per la seva banda, el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, va denunciar que les modificacions plantejades per Sanitat suposen una «invasió de competències» i evidencien «desconcert absolut» en la gestió de la crisi sanitària per part del Govern central, i va assegurar que Euskadi «seguirà el seu propi full de ruta» i mantindrà les mesures actualitzades dilluns per les institucions basques.

Malgrat l’aprovació final, el document va tenir el rebuig de diverses autonomies. Per exemple, de Galícia, que va retreure a l’Executiu central que pretengui «limitar ara el procés d’obertura» d’hostaleria i oci nocturn en la desescalada. En el cas de la Junta de Castella i Lleó, el vicepresident de la Junta, Francisco Igea, va anunciar que el seu govern recorrerà el pla aprovat al Consell Interterritorial si s’arriba a publicar al BOE, i va assegurar que a la seva comunitat no s’aplicarà perquè «vulnera» les competències autonòmiques i és «més restrictiu» que el marcat al semàfor. També Andalusia, en boca del vicepresident de la Junta, Juan Marín, va dir que no acatarà les normes, perquè són una «invasió de competències brutal». Catalunya i Múrcia també van votar en contra del document. En una roda de premsa, el conseller de Salut ,Josep Maria Argimon, va explicar que ho havien fet «més per la forma que pel fons» i va criticar el poc temps que es va oferir per estudiar la proposta. I va dir que Catalunya està en «nivells molt baixos dins de la nova normalitat» quant als indicadors plantejats i Salut té marge per poder planificar la reobertura de l’oci nocturn, i ja hi treballen.

Per la seva banda, l’Executiu, a través de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i diversos ministres, com el de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, van sortir al pas de les declaracions d’alguns governs autonòmics i van recordar que el document havia tingut l’aval de la majoria del Consell Interterritorial i van avisar que és de «obligat compliment».

El document aprovat estableix tancar els establiments d’hostaleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, a les 01.00 hores i prohibir fumar en espais a l’aire lliure sempre que no es mantinguin els dos metres de distància.