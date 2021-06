El Govern del Regne Unit ha decidit mantenir tot Espanya en taronja dins el seu semàfor epidemiològic, que implica que continuarà desaconsellant els viatges no essencials en territori espanyol tot just quan ja ha començat la temporada turística. Malgrat que l’Executiu britànic havia plantejat la possibilitat de tenir en compte les especificitats de les illes Balears i les Canàries, l’indicador finalment es manté invariable a tot Espanya, segons el Ministeri de Transport. Les autoritats del Regne Unit han optat per la prudència i no han millorat la consideració de cap país, de tal manera que els pocs canvis que s’han produït han estat regressius.

Per la seva banda, la Unió Europea ha deixat fora el Regne Unit i els Estats Units de la llista de països sense restriccions de viatges. Malgrat elevar el llindar epidemiològic, els 27 només han acordat per ara reobrir fronteres amb el Japó. Brussel·les argumenta que els 27 han tingut en compte altres factors com les variants, la campanya de vacunació i les mesures de prevenció a cada país.