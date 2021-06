Pedro Sánchez estudia fer una crisi de govern un cop acabi la pandèmia i s'hagi resolt la discussió dels indults als presos independentistes, que cada cop més veus consideren que s'aprovaran. 'El Español' i la SER informen aquest dijous a la nit que, segons fonts properes al partit socialista, la remodelació de l'executiu es duria a terme abans de l'estiu, de tal manera que Sánchez podria començar el curs el setembre vinent amb l'equip reforçat.

L'objectiu del president espanyol és passar pàgina d'aquests dos temes per encarar els dos últims anys de mandat amb la recuperació econòmica com a eix central de la seva actuació. Segons 'El Español', la crisi implicaria l'eliminació de diversos ministeris per aprimar l'equip de govern.

Conversa telefònica entre Aragonès i Sánchez

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han mantingut aquest divendres una conversa telefònica de 40 minuts "fluida i productiva" en què s'han emplaçat a una trobada presencial a la Moncloa durant el juny. En un comunicat conjunt, els dos presidents asseguren que han abordat la situació política actual i que han compartit "l'objectiu d'avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg".

Així mateix, també han coincidit en la necessitat de "guanyar definitivament la batalla del coronavirus i treballar per a la reconstrucció econòmica, amb especial referència als fons Next Generation".