El Tribunal Suprem ha anul·lat el toc de queda i la limitació de les reunions socials a Balears perquè considera que no són proporcionals per la situació epidemiològica. A la sentència, a la qual ha accedit Europa Press, el TS creu que no és procedent autoritzar les mesures basant-se en principis de prudència, perquè entén que no queden prou justificades les restriccions del Consell de Govern. La resolució del TS és d’aplicació immediata un cop notificada, i implica que a partir d’ahir a la nit ja no regeix el toc de queda a Balears, segons els experts consultats. El TS tomba la limitació a la circulació en horari nocturn entre les 00.00 i les 6.00 hores i la d’un màxim de sis persones en reunions familiars en espais interiors i de vuit en oberts. Ratifica les altres mesures: limitació d’aforament en llocs de culte i controls d’entrada a la comunitat. El TS reitera que la limitació de drets és possible sense necessitat de l’estat d’alarma, i que l’única norma amb rang de llei orgànica que podria donar-li cobertura és la Llei del 1986 de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública.