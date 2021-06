El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va declarar ahir competent i va acordar obrir la investigació de la causa contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que va rebre del Tribunal Suprem (TS) un cop Borràs va deixar de ser aforada del Congrés i va passar-ho a ser de la cambra catalana. En una interlocutòria, la sala civil i penal es declara competent per abordar l’afer després del canvi d’aforament de Borràs, i acorda obrir el procediment amb el magistrat Jordi Seguí com a instructor. El TSJC va rebre la causa al maig i en va informar a la Fiscalia perquè en un informe es posicionés sobre la competència de la causa, que el tribunal català ara ha confirmat. La presidenta està investigada pels presumptes delictes de malversació, prevaricació falsedat documental i frau a l’administració.