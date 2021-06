La consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, va negar ahir que s’hagi finançat la compra de programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb fons destinats a la covid-19. En una interpel·lació al ple del Parlament, Vilagrà va argumentar que els 1,5 milions destinats a revertir la davallada d’ingressos van sortir del fons de contingència i, per tant, del fons «de lliure disposició» que té el Govern. D’aquesta manera va respondre les acusacions de la diputada de Cs Anna Grau, segons la qual hi ha un «forat negre de recursos malbaratats» i va defensar que no s’ha de tancar la televisió pública com demana Vox, sinó que «cal fer neteja». «S’ha explicat tendenciosament que s’han utilitzat fons covid per finançar TV3. És fals», va afirmar la consellera de la Presidència, que va puntualitzar que només es van utilitzar fons destinats a la pandèmia per «protegir els nostres professionals». Grau va demanar ajuda a l’oposició per «convertir aquesta estructura d’estat en estructura potent, que dinamitzi el sector audiovisual i que entretingui a tothom».