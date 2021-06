L’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) romandrà vetat a Facebook i Instagram almenys fins al gener del 2023, segons va anunciar ahir l’empresa, una decisió que va considerar un «insult» per als milions de ciutadans que li van votar.

La xarxa social va anunciar en un comunicat una suspensió de dos anys que van començar a comptar el 7 de gener passat, quan li van bloquejar els comptes arran de l’assalt al Capitoli dels EUA. Després d’aquest període prendrà una decisió sobre el seu possible reingrés després de determinar «si continua sent un perill seriós per a la seguretat pública». «Aquesta penalització només s’aplica als nostres serveis. Trump és i continuarà sent lliure d’expressar-se públicament per altres mitjans. El nostre enfocament reflecteix la forma com intentem equilibrar els valors de la llibertat d’expressió i la seguretat en els nostres serveis, per a tots els usuaris», va explicar l’empresa.

Per part seva, l’expresident va respondre amb un comunicat en el qual va qualificar la decisió de «censura» i «abús» i la va considerar un «insult al rècord de 75 milions de persones, a més de molts altres, que van votar» per ell en les darreres eleccions, en les quals va perdre davant el demòcrata Joe Biden.