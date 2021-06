L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha elegit per unanimitat l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC) nou president de l’entitat, a l’assemblea celebrada a Tarragona ahir. Gaseni pren el relleu a l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera (Junts), que ha presidit l’AMI els tres darrers anys. El canvi de presidència forma part de l’acord del 2019, que preveu la partició del mandat entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per primer cop, i després de deu anys de la creació de l’entitat, un alcalde d’ERC presideix l’AMI. La resta de membres de l’executiva són Sònia Gràcia (vicepresidenta 1a), Ramon Vancells, alcalde de Monistrol de Calders (vicepresident 2 n) , Jordi Molinera (vicepresident 3 r), Isidre Sierra (secretari), Elisabet Lizaso (tresorera) i, els vocals.L’assemblea va reunir més d’un centenar d’alcaldes al Teatre Metropol, i tenir la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la intervenció en vídeo del president a l’exili, Carles Puigdemont.