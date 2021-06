L’últim dels informes que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha signat en el cas Erial i en relació amb Eduardo Zaplana identifica moviments d’almenys 6 milions d’euros en bancs d’Andorra que associa a la que, segons la hipòtesi dels investigadors, constituïa una xarxa financera organitzada per aquest imputat per al cobrament de comissions. L’UCO considera que l’entramat d’Andorra va ser clau per desviar les quantitats cobrades, segons ells, de comissions il·legals per l’adjudicació del Pla Eòlic del País Valencià i de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV), i blanquejar-les per a, posteriorment, repatriar-les a Espanya. La causa, dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 8 de València, i investigada per la Fiscalia Anticorrupció, quantifica en uns 10,5 milions d’euros aquestes comissions. Un compte obert en un banc andorrà per un possible testaferro de Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre, és una de les claus d’aquesta branca de la investigació. Amb tot, la Guàrdia Civil treballa amb la hipòtesi que aquests diners no procedeixin de les adjudicacions esmentades (ITV i pla eòlic), sinó que estiguin relacionats amb el parc temàtic de Benidorm Terra Mítica, una possibilitat que les fonts jurídiques consultades per Efe consideren arriscada, tot i que en tot cas possible.