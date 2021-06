El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, van mantenir ahir una conversa telefònica que va durar 40 minuts i en la qual van establir que mantindrien una trobada presencial el mes de juny al Palau de la Moncloa.

Durant la xerrada, que va ser «fluida i productiva», van constatar a més el seu objectiu compartit d’«avançar cap a la superació dels reptes comuns mitjançant el diàleg», segons van informar la Moncloa i la Generalitat en un comunicat conjunt. Així mateix, tots dos mandataris van coincidir en la necessitat de guanyar definitivament la batalla al coronavirus i aconseguir la reconstrucció econòmica, amb especial referència als fons europeus de recuperació Next Generation.

La reunió presencial del juny serà el primer pas per reprendre l’agenda de diàleg entre el Govern i la Generalitat per resoldre la situació actual, una agenda que està parada des de fa més d’un any, primer, per la pandèmia del coronavirus i, després, per la situació d’interinitat que ha viscut Catalunya des de la inhabilitació de l’expresident Quim Torra al setembre, fins a la investidura d’Aragonès fa dues setmanes, després de les eleccions autonòmiques de febrer. Després de la cita a la Moncloa, arribarà el moment de reprendre els treballs de la taula de diàleg que es va constituir al febrer del 2020 i que només va celebrar una reunió, ja que poc després va esclatar la pandèmia del coronavirus, al març del 2020. Totes aquestes trobades estaran marcades pels possibles indults que el Govern estudia concedir als presos de l’1-O, encara que, de moment, el Govern eludeix concretar quan prendrà la decisió, i argumenta que el Ministeri de Justícia està treballant per armar i fonamentar bé els expedients, davant l’amenaça de PP, Cs i Vox que tractaran de recórrer-los si finament es concedeixen.

Amb tot, sembla clar, segons les fonts consultades i les manifestacions públiques de Sánchez i la resta de ministres, que el Govern s’inclina per concedir-los, com es desprenia de les paraules del president afirmant que la seva decisió estarà guiada pels valors de la «concòrdia» i el «diàleg», i no per la «venjança» ni la «revenja». També van deixar clar que en l’Executiu no té per què influir l’informe contrari del Tribunal Suprem. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va afirmar diverses vegades que ara és el moment de «la política», i no tot es pot resoldre amb «normes jurídiques». Encara més, la número dos del Govern va arribar a dir dimecres que «a vegades la millor justícia és la pitjor política». Malgrat la possibilitat que es concedeixin els indults, el Govern català continuarà mantenint la seva petició d’amnistia per a tots els implicats en causes judicials relacionades amb l’1-O, cosa que l’Executiu central rebutja de ple. El Govern també insisteix en la seva aposta per un referèndum d’autodeterminació.

Per la seva banda, el Govern de Sánchez recuperarà l’anomenada «agenda per al retrobament» que ja va traslladar a l’expresident Torra al febrer de 2020, abans de constituir-se la taula de diàleg. En aquesta proposta no s’inclouen ni l’amnistia ni l’autodeterminació, però sí que planteja estudiar qüestions tributàries; una senda de dèficit «més transitable»; o inversions en ferrocarril, ports i l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

D’altra banda, Sánchez visitarà Barcelona dilluns, per primera vegada després de la investidura d’Aragonès i la conformació del nou Govern, per participar en un acte de Foment del Treball al qual també assistirà Aragonès.