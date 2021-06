L'Ajuntament de Barcelona ha obert d'ofici un expedient informatiu per investigar si un test psicotècnic de les oposicions de la Guàrdia Urbana és el mateix que s'havia fet servir en la formació d'alguns dels aspirants. La investigació sorgeix de la queixa feta pels sindicats CCOO i UGT, que han denunciat aquesta possible irregularitat.

El consistori vol aclarir si és cert i ha informat que n'informaran el tribunal perquè faci "les actuacions necessàries". Les proves d'accés al cos van començar ahir dissabte amb el percentatge d'aspirants dones més alt de la història: un 32%. Es vol assolir els 3.500 agents i per això hi ha 259 places per a 4.827 opositors.