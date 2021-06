El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que cal «obrir una etapa de negociació» amb el Govern espanyol, però va admetre que la solució al conflicte català requerirà temps i «molt esforç. No ho arreglarem en dos dies, ho sabem», va reblar el president en una compareixença des de l'Estany d'Ivars.

Aragonès va concretar que la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, serà a priori aquest juny a la Moncloa de forma «formal i presencial», i que la Generalitat hi portarà una proposta molt clara basada «en l’autodeterminació i l’amnistia». Aragonès ha remarcat que aquesta proposta genera un «ampli consens» entre la ciutadania catalana.

Aragonès va insistir que cal «treure» el conflicte polític català dels tribunals i situar-lo «on toca», «en un espai de resolució política». Així, va defensar l'aposta pel diàleg amb el govern espanyol, assenyalant que cal obrir una etapa de negociació on el Govern té «molt clara» la proposta que anirà a defensar, centrada en l'autodeterminació i l'amnistia. Segons Aragonès, aquests són «dos grans consensos» entre la ciutadania del país.

El president de la Generalitat va assegurar que tant el seu Govern com el de Pedro Sánchez tenen «molt clar» les posicions de les dues parts, i va insistir que ell anirà a les reunions «amb tota la fermesa» per demanar un referèndum i la llibertat de presos i exiliats. Pel que fa als indults que prepara el govern espanyol, Aragonès va reiterar que no s'oposarà a una decisió que permeti «alleugerir el dolor que estan patint els presos i les seves famílies».