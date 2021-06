El nombre d’ingressats per covid-19 als hospitals de Catalunya continua clarament a la baixa i ara se situa en 593 persones, 62 menys que en el balanç anterior, segons les dades facilitades ahir pel Departament de Salut. També va disminuir el nombre de pa- cients crítics a l’UCI fins a 220, que suposa 6 pacients menys que el dia anterior. D’altra banda, les funeràries van informar ahir d’una persona morta per covid-19, la qual cosa eleva fins a 22.203 el total de defuncions a Catalunya des de l’inici de la pandèmia.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o TA, ahir se’n van confirmar 578 de nous, amb un total de 630.935 en tota la pandèmia. El 3,64% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. En relació amb els casos confirmats per PCR o testos d’antígens, en el període del 26 de maig a l’1 de juny n’hi va haver 3.914, una xifra inferior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 4.193. Això situa la taxa de confirmats per PCR o TA en 50,55 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior, que era de 54,15.

En relació amb els principals indicadors que mostren l’evolució de la pandèmia, ahir se situaven a la baixa respecte del dia anterior. La velocitat de contagi (Rt) va trencar la tendència a l’alça, i va disminuir a 1.04, una centèsima menys respecte a 24 hores abans, mentre que el risc de rebrot també va baixar lleugerament, i es va situar a 108 punts, 4 menys que el dia anterior. La incidència acumulada a 14 dies es va reduir de 107,03 a 104.70 punts.

La tendència mostra una millora generalitzada en el conjunt de Catalunya, tret d’algunes comarques gironines.