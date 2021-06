Dissabte a la matinada la Guàrdia Urbana de Barcelona, en una operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra, va desallotjar un total de 4.924 persones per formar aglomeracions en espais públics de la ciutat.

Les platges i el Born han tornat a ser epicentre de concentracions massives. Per això, els agents van acudir als punts habituals on hi ha hagut concentracions massives durant les últimes setmanes, com el passeig del Born o les platges de la capital catalana, segons van informar fonts municipals.

Aquest nou enrenou coincideix amb el quart cap de setmana sense toc de queda a Catalunya després d’haver-se acabat, el 9 de maig passat, l’estat d’alarma decretat per frenar els contagis de covid-19.