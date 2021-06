«Tornem a viatjar», destaca un cartell situat a l’aparador d’una agència de viatges de Manresa. Al costat, desenes d’imatges de destins estiuencs criden l’atenció dels vianants amb ganes de fer les maletes. A poc a poc, el moviment torna a les agències de viatges després de catorze mesos amb l’activitat limitada per la pandèmia. L’arribada del bon temps i la relaxació de bona part de les restriccions de mobilitat han desencadenat un repunt en les reserves. Els establiments celebren el bon ritme i preveuen un estiu de recuperació.

Durant l’últim any, el sector ha registrat pèrdues de l’entorn del 80%. L’arribada de la primera onada de la covid va provocar la cancel·lació de les sortides programades i, durant els mesos següents, el negoci va caure en picat a causa de la impossibilitat de viatjar. Davant de la falta de moviment, moltes agències de Manresa van reduir l’horari d’obertura i, fins i tot, algunes van tancar portes i no han tornat a obrir fins al principi d’aquest mes. Ara, observen l’augment de les vendes amb l’esperança de remuntar el negoci.

«La gent torna a tenir ganes de viatjar», afirma una de les treballadores de l’agència Viatges El Corte Inglés de Manresa, Mariona Martínez. «Només fa una setmana que hem obert portes, ja que des de l’octubre passat teníem la botiga tancada, i des d’aleshores no ha parat t’entrar i sortir gent», assegura. Un trànsit que també ha arribat a l’agència Viatges Massanés. «Des de la fi de l’estat d’alarma, els clients han recuperat la confiança i molts tenen ganes de sortir a escampar la boira, encara que sigui a prop de casa», ressalta la responsable de l’establiment manresà, Mònica Massanés.

Els destins més reclamats s’estenen a diferents punts de l’Estat, com ara les Illes Balears o les Canàries, els dos arxipèlags estrella d’enguany. Però també a altres indrets més llunyans, com la República Dominicana, Costa Rica i Mèxic. «Aquesta temporada molta gent es decanta per aquests països perquè són més laxes a l’hora d’acollir turistes, en canvi els destins europeus no estan tan sol·licitats perquè molts reclamen fer un confinament per entrar-hi», assenyala Anna Serra, de l’agència Viatges Viñolas.

L’increment de les reserves dona aire als professionals del sector, que feia mesos que no podien lluir els catàlegs de viatges. No obstant, la majoria són prudents a l’hora de plantejar el futur. «Tot just comencem un procés de recuperació i, per tant, caldrà esperar a final d’any per poder fer-ne una valoració acurada. Amb tot, és veritat que aquest estiu sembla que serà millor que el de l’any passat, però encara estem lluny d’arribar a les xifres del 2019», apunta el director de l’agència Viatges Concord, David Cirera.

El sector pronostica que caldrà esperar com a mínim fins al 2022 per tornar a veure les agències en plena efervescència. «Aquest estiu, si la pandèmia ho permet, potser només escalarem mitja muntanya», apunta Massanés, «però això ja ens farà sentir molt orgullosos perquè venim de molt avall».

Les agències de viatges alerten sobre la importància d’agafar un viatge amb assegurança enmig d’un context de pandèmia. Els professionals del sector consideren que ara més que mai cal tenir en compte l’element imprevisible i remarquen la necessitat de supervisar les condicions d’una reserva, especialment aquella que s’efectua a través dels cercadors digitals.

De fet, assenyalen que, al llarg de l’última dècada, han perdut una part de la seva clientela a causa del ventall d’ofertes de viatges que apareixen a Internet. No obstant, destaquen que ara molts dels viatgers que busquen una seguretat a l’hora de fer una reserva tornen a l’agència.