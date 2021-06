La pandèmia de la covid-19 està reculant a la Catalunya Central. Així ho indiquen les dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut, corresponents a la setmana del 26 de maig a l’1 de juny, que constaten una tendència a la baixa força generalitzada en tots els indicadors i en el conjunt del territori. L’excepció és el Solsonès, que manté elevat el risc de rebrot, tot i que ha reculat els dos últims dies i ahir se situava en 473 punts. Tanmateix, ja fa uns dies que és la comarca amb la xifra més elevada de tot Catalunya, i continua molt per sobre de la segona amb l’índex més alt, que és el Baix Empordà, amb 195 punts.

En general, però, els índexs de la pandèmia evolucionen favorablement, i pel que fa al risc de rebrot, del conjunt de les comarques centrals només el Solsonès (amb 473 punts) i el Bages (amb 127) es troben per sobre de la mitjana de Catalunya, on ahir el risc de rebrot marcava 108 punts. A més, al Bages aquest indicador ha experimentat una notable millora els darrers dies, fins al punt que ha disminuït més de la meitat en una setmana. A l’Alt Urgell fa dies que es manté estable al voltant dels 100 punts, mentre que a la resta de comarques centrals el risc de rebrot ha anat baixant de forma sostinguda, i l’indicador s’ha situat a uns nivells que no tenia des de fa mesos. El Moianès, per exemple, no tenia un risc de rebrot tan baix des de l’estiu. És pràcticament indetectable, amb tan sols 7 punts, i manté la tendència a la baixa. La Cerdanya i l’Anoia també han experimentat millores en la darrera setmana, i fa uns dies que mantenen el risc de rebrot per sota dels 100 punts. El Berguedà ahir també va baixar d’aquesta xifra per primera vegada des del començament de març.

Aquesta evolució també s’observa a Manresa, on ahir el risc de rebrot se situava justament als 100 punts, 34 menys que els que marcava a mitja setmana i n’ha reculat gairebé cent des de mitjan maig. Ocupa la posició 50 entre les poblacions mitjanes i grans de Catalunya, un rànquing que encapçala Esparreguera amb un risc de rebrot de 681 punts.

Pel que fa a la velocitat de contagi, també experimenta una lleugera millora, tot i que hi ha oscil·lacions en algunes comarques. El Berguedà (amb 1,25), l’Alt Urgell (1,23) i el Solsonès (1,11) són, per aquest ordre, les comarques de la regió central on aquest índex és més elevat, i on aquest indicador ha empitjorat els darrers dies i se situa lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya. En canvi, les dades són més bones i van a la baixa a la resta de comarques centrals. Novament, a la cua hi ha el Moianès, on ahir aquest indicador marcava 0,42, i a poca distància se situaven la Cerdanya (0,45), l’Anoia (0,54) i el Bages (0,63). A Catalunya la velocitat de contagi és d’1,04.