El director de l’Agència Catalana de Turisme i també alcalde de Gironella, David Font, afirma que el turisme ha estat un dels sectors més perjudicats en el darrer any de pandèmia. A hores d’ara, però, destaca que els professionals que es dediquen a aquesta activitat econòmica comencen a veure la llum al final del túnel amb la relaxació de les mesures de mobilitat. Alhora, remarca que si alguna cosa positiva se’n pot treure de la crisi sanitària és el creixement d’un turisme de proximitat.

En aquests moments, podem parlar de l’inici de la recuperació del sector turístic?

A hores d’ara, gràcies al bon ritme de vacunació i a la fi de bona part de les limitacions en la mobilitat, podem tenir una mirada més optimista davant de la nova temporada d’estiu que està a punt de començar. Els mesos estivals es presenten amb unes perspectives millors que l’any anterior i, encara que probablement l’activitat serà inferior a la de l’estiu del 2019, tot indica que aquest hauria de ser l’inici de la recuperació turística a casa nostra.

En quin valor es calculen les pèrdues del sector turístic al llarg del darrer any?

Les pèrdues en aquesta activitat econòmica han estat molt importants. De fet, durant bona part dels mesos de crisi sanitària, el sector va ser el que va registrar més persones treballadores en situació d’ERTO. Aquest fet provoca que moltes encara tinguin una part de la jornada reduïda o no hagin pogut tornar al seu lloc de treball. S’ha de tenir en compte que el turisme és un sector de sectors, ja que és un àmbit que també afecta el comerç, la restauració i altres activitats complementàries.

El nivell d’afectació varia en funció de les zones turístiques?

Sí. L’any passat ja vam veure que algunes zones del nostre país tenien un índex d’ocupació als establiments hotelers més alt que altres. La tendència dels turistes va ser buscar espais més oberts per tal d’evitar les massificacions. El més probable és que l’estiu d’enguany estigui en consonància amb el de l’any passat. Els indrets d’interior i de muntanya guanyarien més visibilitat envers les zones costaneres.

La pandèmia crearà un precedent a l’hora d’apostar pel turisme de proximitat?

Al llarg d’aquest estiu encara hi haurà un alt percentatge de turisme de proximitat. Molta gent del mercat català, i també de l’espanyol, farà turisme en un entorn proper. També és cert que hi ha ganes de viatjar i potser n’hi haurà molts que agafaran l’avió. Però la pandèmia ha permès que molts ciutadans s’adonessin dels grans entorns que tenim a la vora de casa. Un gran exemple és la Catalunya Central, amb una pila de projectes vinculats a l’enoturisme, a la gastronomia, al patrimoni i a l’esport. De ben segur que, a partir d’ara, moltes famílies també tindran en compte aquests destins més pròxims a l’hora de decidir on se’n van de vacances.

Aquest moment és una oportunitat per tal d’incentivar el turisme més sostenible?

Segur que sí. De fet, l’any 2018 ja vam llançar un pla de màrqueting que apostava per afavorir un turisme més responsable, sostenible i de més qualitat. Quan parlem de turisme sostenible, no només ens referim a la part ambiental, sinó també a la part més econòmica per tal de tirar endavant estratègies que fomentin un turisme més distribuït pel territori. Ara, doncs, tenim l’oportunitat de fomentar un turisme més responsable que explori els entorns de Catalunya més enllà de la capital.

Aquest estiu es preveu que arribin més turistes estrangers?

Sí, aquesta és la perspectiva que tenim. Els turistes que esperem no només arribaran per carretera, que és com molts van arribar l’any passat, sinó que estem detectant una major oferta de connectivitat aèria. Aquesta dada ens fa ser més optimistes que l’any passat, quan l’arribada de turistes internacionals va caure el 70% en relació amb el 2019. Un any en què més de 19 milions de turistes van passar per Catalunya.

Alguns països europeus com el Regne Unit encara mantenen Espanya fora de la llista dels destins més segurs.

L’esperança és que aquesta situació es reverteixi aviat, ja que el ritme de vacunació s’accelera i, al mateix temps, l’afectació de la pandèmia cada vegada és menor. A més, el sector turístic ha fet un esforç molt important per adaptar-se a les circumstàncies. Jo crec que a casa nostra hem fet els deures i som una destinació segura.