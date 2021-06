Catalunya ha aconseguit baixar el seu indicador de risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, d'alt a moderat, en disminuir set punts i situar-se en 98, per sota de 100, cosa que no passava des del 6 de juliol de l'any passat, fa onze mesos.

També ha baixat a menys de 100 la incidència acumulada de casos els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14), que avui és de 99,98, tres menys que la vigília.

Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha un total de 610 pacients amb Covid ingressats als hospitals catalans, 20 més que ahir, dels quals 203 són a l'UCI, dues menys que la vigília.

L'índex que mesura la velocitat de propagació (Rt) també ha tornat a baixar d'u i s'ha situat en 0,98, cinc centenes menys que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 98 persones, la qual cosa indica que minva la propagació.

La positivitat de les PCR i testos d'antígens ha baixat 16 centèsimes i s'ha situat en el 3,39 %, per sota de 5 % que l'OMS considera el llindar per poder controlar l'epidèmia.

El nombre de persones infectades de SARS-CoV-2 a Catalunya des de l'inici de l'epidèmia confirmades per tota mena de proves puja a 689.420, de les quals només 233 han estat diagnosticades les últimes 24 hores, encara que és habitual que aquesta xifra baixi en cap de setmana perquè es fan menys proves diagnòstiques.

Els últims set dies, s'han confirmat amb proves PCR o test d'antígens un total de 3.584 positius, una mitjana de 512 persones contagiades cada dia, amb afectació sobretot en les persones joves que encara no estan vacunades.

Des de l'inici de l'epidèmia han mort oficialment per Covid a Catalunya 22.208 persones, de les quals cinc han estat notificades les últimes 24 hores.

La mortalitat, l'indicador que més està baixant, ha disminuït a 20 persones mortes per la malaltia els últims 7 dies, és a dir, una mitjana de 2,8 morts al dia, un xifra que no es donava des de la setmana del 10 de juliol, i molt lluny del rècord de mortalitat registrat el 30 de març de l'any passat, quan es van notificar 417 morts en 24 hores.

Per comarques, el Solsonès és la que té avui un major risc de creixement potencial de l'epidèmia (EPG), amb 380 punts, i és l'única que supera els 200 punts, mentre que 25 comarques estan per sota del llindar de risc alt (100), de les quals 10 ja estan en risc baix -per sota de 30-.

La comarca del Barcelonès, la més densament poblada, té avui un EPG de 119, nou punts menys que ahir, i una velocitat de contagi (Rt) d'1,19, set centèsimes menys que el dia anterior.

Quant a les ciutats de més de 20.000 habitants, Esparreguera (362), Premià de Mar (297), Vila-seca (297), el Prat de Llobregat (268), Lloret de Mar (244), Cambrils (241), Sant Joan Despí (212) i Salt (211) són les que estan amb un EPG per sobre de 200, mentre que hi ha 30 municipis que ja han baixat del llindar de 100, dels quals cinc estan ja en risc baix.

La ciutat de Barcelona té avui un EPG de 128, vuit punts menys que ahir, i una velocitat de transmissió del virus (Rt) d'1,24, vuit centèsimes menys que la vigília.