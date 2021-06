El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat al Govern i a l'executiu espanyol "diàleg" per "tornar a la normalitat política". La patronal ha condecorat aquest dilluns l'editor Javier Godó en el marc del 250 aniversari de la confederació. A l'acte hi ha assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que han coincidit per primer cop després del nomenament d'Aragonès com a president del Govern. Sánchez Llibre ha celebrat la presència dels "màxims dirigents" de les administracions catalanes i espanyoles com un "missatge molt potent" de tranquil·litat per a la societat i els ha animat a "aprofundir en les complicitats" perquè el resultat final sigui un "èxit".

"Això pot contribuir a generar més confiança entre els agents econòmics i socials per posar tota la nostra energia a dissenyar un full de ruta solvent des de la perspectiva econòmica que permeti afrontar amb èxit la transformació econòmica i evitar una crisi social que obri una bretxa en la cohesió", ha assegurat.