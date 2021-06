El Cos Nacional de Policia confirma que hi ha una denúncia interposada d'un home de 67 anys contra el líder de Més País, Íñigo Errejón, per una suposada agressió al centre de Madrid la nit del 2 de maig. Segons la denúncia, entrada la nit l'home es va acostar a Errejón per demanar-li que es fes una selfie amb ell, perquè ja en tenia altres autofotos amb altres polítics, tot i que va admetre que el criticava a Internet. Errejón –segons el relat- s'hi va negar reiteradament i li va respondre "jo a aquestes hores no treballo", i davant la insistència "li va donar un cop de peu a l'estómac". L'home va anar a un centre de salut i va presentar la denúncia davant la Policia Nacional, que ho ha posat a disposició del jutge.