La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha declarat que ERC "ha d'aclarir els seus posicionaments" pel que fa a l'estratègia unilateral cap a la independència. Paluzie ha explicat que no comparteix les paraules d'Oriol Junqueras en el seu article al diari Ara d'aquest dilluns, en què assegurava que les alternatives a un referèndum acordat "no són viables ni desitjables". "Malauradament no és viable la via acordada amb l'Estat al qual ens enfrontem", li ha replicat la presidenta de l'ANC en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.

Pel que fa als indults, Paluzie ha assegurat que "són un reconeixement que hi ha hagut un delicte i que l'Estat és generós i et perdona", per la qual cosa "no són res de què ens podem alegrar".