El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va apel·lar ahir al «diàleg» i va reconèixer els «passos» fets pel Govern de l’Estat per canalitzar el conflicte polític català, unes paraules que va pronunciar en presència del cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez.

Aragonès i Sánchez van coincidir ahir per primera vegada des que el republicà està al capdavant de la Generalitat, en un acte de condecoració a l’editor Javier Godó per part de la patronal catalana Foment del Treball.

El president va assenyalar que si aquests dies «s’ha parlat molt de la necessitat d’obrir una etapa de normalització política» és perquè hi ha alguna cosa que «no és normal».

Per al Govern català, va afegir, «no és normal que hi hagi presos polítics i exiliats» ni que els catalans no puguin votar sobre la independència en un referèndum.

Així, malgrat que els executius català i central «probablement difereixin en les anàlisis de normalitat», i «sent conscients de les dificultats» que això entranya, toca «afrontar una nova etapa i posar solucions sobre la taula» i «escoltar totes les propostes, amb igual respecte i consideració».

La catalana, va subratllar Aragonès, és «l’amnistia i l’autodeterminació».

Amb tot, el president de la Generalitat va reconèixer que des del Govern d’Espanya «s’han fet passos cap endavant» ja que «mai abans s’havia reconegut la necessitat d’abordar la resolució d’un conflicte d’aquesta naturalesa».

«No serà fàcil, serà extraordinàriament difícil», assumeix Aragonès, però és «moment de reprendre el diàleg i la negociació» i és «no solament una oportunitat sinó també una obligació» d’ambdues parts asseure’s a la taula per trobar una solució.

I és que toca «superar el bloqueig» i «iniciar un camí per trobar solucions».

«Hem viscut massa temps tancats en posicions estretes, en atzucacs. No podem seguir així: ha arribat el moment de fer passos que ens permetin d’una vegada per sempre avançar i fer-ho amb decisió, amb serenitat i amb un enorme sentit de justícia, buscant en tot moment el benefici, la tranquil·litat, la pau i la convivència del conjunt de la ciutadania per sobre de la petitesa dels interessos partidistes», va dir en l’acte d’homenatge de Foment a Javier Godó.

Encara que la primera trobada amb Pere Aragonès a ser en en privat, tan sols cinc minuts en una de les sales de Foment, posteriorment van repetir una salutació en públic: un xoc de punys d’acord amb els temps pandèmics.

En el seu discurs, a l’inici del qual es va referir al president català com a «estimat Pere», Sánchez va assegurar que «no hi haurà major benefici per a la ciutadania que deixar enrere un escenari de crisi, de conflicte, d’enfrontament».

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va advocar ahir per aparcar «postures maximalistes» perquè les diferències «no es transformin mai en paràlisi, endarreriment i enfrontament» i es pugui arribar a acords que permetin recuperar «la concòrdia i el retrobament» a Catalunya.