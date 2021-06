El secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, va assegurar dissabte que la flexibilització per part d’Espanya dels controls sanitaris als turistes del Regne Unit no és «gratuïta». En declaracions a Catalunya Ràdio, Valdés es va referir així a la petició de «coherència» que va fer ahir la Comissió Europea (CE) en les restriccions imposades per la covid als viatges. «La CE està empenyent cap a una màxima coherència [...] Estem en un àmbit en què les prerrogatives són compartides i en gran manera en mans dels estats membres», va dir ahir el portaveu comunitari Eric Mamer a la roda de premsa diària de la institució, en ser preguntat per la suavització de les restriccions a Espanya als ciutadans britànics però no als de la UE.

El Govern espanyol, per la seva banda, assegura que la decisió es va adoptar després de «converses dins dels mecanismes de cooperació reforçada de la CE» i atenent a «com avançàvem nosaltres i determinats països com el Regne Unit amb la vacunació». Malgrat que el Regne Unit exigeix quarantena als viatges procedents d’Espanya, el secretari d’Estat va dir que de moment Espanya no preveu mesures addicionals de control als britànics.