El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha assegurat aquest dimarts que la denúncia que va interposar un home de 67 anys el mes de maig passat en acusar-lo de donar-li una puntada de peu és "falsa" i ha negat "absolutament" que agredís a aquesta persona, que a més li va dirigir insults quan es va negar a fer-se una foto junts.

Un home de 67 anys va interposar una denúncia per aquesta suposada agressió en el barri madrileny de Lavapiés i que, després de diverses indagacions de recerca, la Policia Nacional ha remès a un jutjat de Plaza de Castella perquè avaluï el contingut de l'atestat.

En roda de premsa al Congrés, Errejón ha volgut ser "rotundament clar" sobre aquest assumpte i ha explicat que, com una figura pública, hi ha persones que li demanen fotos "gairebé sempre amb molt bon ànim", situacions en les quals "sempre" accedeix a fer-se la instantània.

En altres ocasions ha remarcat que aquesta sol·licitud no va ser per afany d'"amistat", sinó "tot el contrari" encara que la majoria de les vegades també opta per retratar-se amb la persona que li ho demana.

Van cridar-lo i insultar-lo

No obstant això, Errejón ha destacat que hi ha "situacions una mica incòmodes" en les quals decideix no fer-ho i que aquest va ser precisament el cas, atès que el mes passat dues persones li van demanar fer-se un 'selfie' i van començar a "cridar-li i insultar-lo" davant la seva negativa.

El líder de Més País ha assenyalat que ell manté el criteri de "no donar publicitat" a aquesta mena de situacions "desagradables", en entendre que "per desgràcia va en el càrrec", i va optar davant aquest incident pel qual faria la majoria, que és "marxar-se".

Finalment, Errejón ha reiterat que no va agredir a aquesta persona, que l'acusació que es dirigeix contra ell és "falsa" i que, "només faltaria", està a la disposició de "qualsevol informació oficial que se li requereixi".

Segons l'escrit de la denúncia, avançat per 'Okdiario', un home de 67 anys relata que la nit del 2 de maig en el barri de Lavapiés estava amb un amic en un bar i, quan va sortir del local, va reconèixer a Errejón entre un grup d'unes sis persones.

La versió del denunciant sosté que li va demanar fer-se una fotografia al costat del parlamentari i que aquest va declinar la proposta. En tornar a insistir-li perquè ho fes, aquest home va manifestar davant la Policia que Errejón li va propinar una puntada en la panxa i que es va quedar "bloquejat" davant la situació.