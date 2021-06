En vigílies que l’home més ric del món, Jeff Bezos, faci un pas enrere en l’empresa a la qual deu la seva fama, Amazon, el multimilionari va anunciar a través de les seves xarxes socials que el proper 20 de juliol viatjarà a l’espai a bord del seu coet New Shepard; el mateix que la seva companyia espacial, Blue Origin, postula com a candidat per a les futures missions a la Lluna.

Encara no se sap qui més acompanyarà Bezos i el seu germà en la seva aventura espacial. El coet disposa de sis seients i, tot i que Blue Origin s’ha negat a revelar la identitat dels viatgers, és possible que almenys hi hagi un nom que transcendeixi. L’empresa ha obert una aferrissada subhasta per un seient, i el seu guanyador es coneixerà el proper dia 12. En tot cas, serà un multimilionari, ja que una setmana abans del tancament de la subhasta les ofertes ja s’acosten als tres milions de dòlars.