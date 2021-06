L'exportaveu i exconsellera de la Presidència Meritxell Budó deixarà el Parlament per incorporar-se a la conselleria de Salut. Tal com ha avançat l'ARA i ha confirmat l'ACN, Budó pilotarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, fins ara en mans de Carme Bertal (nomenada per ERC). Així, Budó renuncia a l'acta de diputada i entrarà a formar part del departament que pilota Josep Maria Argimon. Llicenciada en Farmàcia, Budó ha estat la cara visible del Govern durant la pandèmia com a portaveu de l'executiu de Quim Torra. L'exconsellera havia estat a les travesses per liderar alguna conselleria del nou Govern de Pere Aragonès. Finalment encapçalarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.

Dues altres dones també han passat del departament de Presidència a la conselleria de Salut: Montserrat Morante, propera a Budó, és ara la cap de gabinet del conseller Argimon. I la fins ara secretària general de Presidència, Meritxell Masó, és la nova número dos del departament de Salut.