Tot és tan volàtil i incert que els peruans no poden fer res més que esperar. Hauran de tenir paciència, potser durant uns dies, per conèixer el nom del pròxim president. Quan s’havia escrutat el 92% dels vots, l’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE) va explicar que el dirigent de l’esquerra, Pedro Castillo, obtenia el 50,07% dels vots, davant el 49,92% de Keiko Fujimori. Piero Corvetto, la màxima autoritat de l’ONPE, va recordar que ningú es pot atribuir la victòria fins que es comptin totes les paperetes procedents de les zones rurals més allunyades, on Castillo és molt més fort que la seva rival, així com la selva i del gairebé milió de peruans que resideixen a l’exterior. Fujimori posa enells la seva esperança.

El politòleg i expert en temes electorals Fernando Torra va ser categòric: «Ningú pot dir a hores d’ara qui guanyarà» la segona volta, però en tot cas va descartar completament que hi hagi perill d’un «frau electoral».