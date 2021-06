L’opositor rus AleksEi Navalni, empresonat i fins fa poc en vaga de fam, va ser traslladat el 19 d’abril de la presó a un hospital penitenciari per comprovar el seu estat de salut. Gairebé dos mesos després, ha rebut l’alta i ha estat retornat a la presó per continuar complint condemna. El bloguer havia perdut 16 quilos des que va ingressar a la presó el mes de febrer passat perquè va deixar d’alimentar-se el dia 31 de març com a protesta.